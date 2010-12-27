Лоукостер "Победа" начнёт летать в Пизу и Кёльн

"Победа" с февраля нового года будет курсировать в Италию и Германию

Лоукостер "Победа" 26 декабря начал производить продажу билетов на новый рейс из Петербурга в Пизу, об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании. Полеты в Пизу стартуют с 18 февраля. График вылетов – 2 раза в неделю.

Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании. Билет на 18 февраля доступен за 4 тысячи рублей. А вот в марте Италию можно посетить за 2,5 тыс. рублей.

Также на прошлой неделе компания запустила продажи билетов в Кёльн. «Победа» в Германию будет курсировать с 17 февраля нового года.

Флот "Победы" — самый молодой в России. Во владении авиакомпании самые современные самолеты Boeing 737-800 NG, которые произведены в 2014-2015 гг. К 2018 году во флоте будет 40 самолетов, а перевозки достигнут 10 млн человек в год.

Фото: ВКонтакте / Авиакомпания "Победа"

