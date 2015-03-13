Авиакомпания Nordwind запустила прямой рейс из Петербурга во Владивосток

Самолет будет находиться в воздухе почти 9 часов.

Из Петербурга во Владивосток 1 июня вылетел первый рейс авиакомпании "Nordwind Airlines".

Самолет отправился на Дальний Восток в 16:30. Долететь можно будет за 8 часов 45 минут без пересадок. Из Петербурга во Владивосток есть и другие рейсы, но они с долгими пересадками в Москве или Сочи.

Вылет из Пулково будет осуществляться по вторникам и субботам.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что "Россия" запускает полеты из Петербурга в Нижний Новгород, Иркутск и Волгоград.

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