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Авиакомпания Nordwind запустила прямой рейс из Петербурга во Владивосток
Сегодня, 17:24
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Авиакомпания Nordwind запустила прямой рейс из Петербурга во Владивосток

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Самолет будет находиться в воздухе почти 9 часов.

Из Петербурга во Владивосток 1 июня вылетел первый рейс авиакомпании "Nordwind Airlines". 

Самолет отправился на Дальний Восток в 16:30. Долететь можно будет за 8 часов 45 минут без пересадок. Из Петербурга во Владивосток есть и другие рейсы, но они с долгими пересадками в Москве или Сочи.

Вылет из Пулково будет осуществляться по вторникам и субботам. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что "Россия" запускает полеты из Петербурга в Нижний Новгород, Иркутск и Волгоград. 

Фото: pixabay.com

Теги: пулково, рейс
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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