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"Россия" запускает полеты из Петербурга в Нижний Новгород, Иркутск и Волгоград
Сегодня, 17:59
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"Россия" запускает полеты из Петербурга в Нижний Новгород, Иркутск и Волгоград

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Авиакомпания "Россия" открыла новые направления полетов из Петербурга.

В конце мая "Россия" откроет рейсы из Пулково в Нижний Новгород, Нальчик и Волгоград, заявила пресс-служба авиаперевозчика. Чуть позже начнут также выполняться полеты в Иркутск (с 3 июня) и Нижневартовск (с 11 июня).

Больше рейсов из Петербурга станет в южные города — Геленджик, Анапу, Краснодар и Ростов-на-Дону.

Кроме того, в связи с повышенным спросом  с 31 мая будет увеличено количество рейсов по маршруту Петербург—Архангельск.

Ранее стало известно, что авиакомпания "Nordwind Airlines" запускает прямые рейсы из Петербурга в Баку.

Фото: pixabay.com

Теги: авиаперелеты
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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