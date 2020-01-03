Авиакомпании предупредили о возможном срыве полетов в новогодние праздники

Дело может коснуться 27-30 самолетов.

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) заявила о возможном риске массовых срывов перелетов в период новогодних праздников. Произойти такое может из-за паузы в процессе внесения Минтрансом воздушных судов авиакомпаний в приложения к соглашениям, заключенными Россией по Конвенции о международной гражданской авиации.

АЭВТ уточнила, что в зоне риска могут оказаться 27-30 самолетов, которые должны были отправиться в путь в новогодние праздники. Ситуацию, описанную главой АЭВТ Владимиром Тасуном замминистру транспорта Александру Юрчику, назвали критической. Процесс внесения в упомянутые приложения мешает перевозчикам включиться в сертификаты эксплуатантов. Самолеты уже были запланированы для перелетов в новогодние праздники.

Ассоциация попросила Министерство транспорта дать департаменту государственной политики в области гражданской авиации указания по включения самолетов авиакомпаний, включая Utair, "Уральские авиалинии" и S7 в приложения к соглашениям.

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