Авиакомпании РФ перевезли более 50 млн пассажиров по итогам первого полугодия

Дмитрий Ядров указал на планы профильного ведомства.

Российские авиакомпании в первом полугодии 2024 года перевезли более 50 миллионов пассажиров. такой показатель на 7,6 процента больше, чем фиксировалось специалистами в первом полугодии 2023 года. Соответствующее заявление сделал глава Росавиации Дмитрий Ядров на рабочей встрече с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным в Москве. В профильном ведомстве ожидают, что к концу летнего сезона отечественные воздушные операторы перевезут 73,3 млн пассажиров. Речь идет о росте на 6,4 процентов. Летним считается период, который фиксируется с апрель по октябрь. Ядров полагает, что уже сейчас можно заметить уверенный рост на внутренних перевозках, а также по зарубежным линиям.

По внутренним воздушным линиям это 38,7 млн. Хочу особо отметить, что у нас растет процент полетов, минуя Москву, уже составляет 63,3%. Активно растут международные полеты, рост 23,2%. Дмитрий Ядров, глава Росавиации

Эксперт добавил, что сейчас перелеты из нашей страны осуществляются в 36 стран, а российские перевозчики обслуживают международные рейсы в 25 стран.

Мишустин: Калининградская область получит 1,4 млрд рублей на субсидирование морских грузоперевозок.

Фото и видео: Правительство России