Авиабилеты в России подорожали

Цены на билеты эконом-класса теперь кусаются.

Средняя стоимость авиабилета в экономклассе за текущий год выросла на 24,1%. Об этом рассказали в Росстате "Известиям". В последний раз такие же высокие цены наблюдались в 2008 году. Ранее повышение стоимости авиабилетов варьировалось от 2 до 19%.

Минтранс намерен действовать, чтобы сдержать цены. В министерстве считают, что рост стоимости билетов не должен превышать инфляцию. Эксперты рассчитывают на финансовое участие государства в этом вопросе.

Однако Росстат отметил, что в августе стоимость билетов всегда предельно высока, к декабрю они снова подешевеют. Снижение цен уже заметили некоторые крупные агрегаторы.

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