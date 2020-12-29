Средний чек на авиабилеты в Москву упал более чем на треть.

Авиабилеты из Петербурга подешевели во время новогодних праздников. Об этом со ссылкой на результаты исследования сервиса по продаже билетов сообщает РИА "Новости".

В частности, данные показывают, что за время долгих выходных сильно подешевели билеты из Северной столицы в Симферополь и Сочи, а также из Москвы в Петербург. Средний чек на авиабилеты в Москву упал более чем на треть – на 36%, до 4375 рублей. Падение чека на авиаперелеты в Петербург составило 24% – билеты подешевели до 5212 рублей.

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Фото: Piter.tv