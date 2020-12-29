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Авиабилеты из Петербурга подешевели во время новогодних праздников
Сегодня, 18:17
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mook1

Авиабилеты из Петербурга подешевели во время новогодних праздников

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Средний чек на авиабилеты в Москву упал более чем на треть.

Авиабилеты из Петербурга подешевели во время новогодних праздников. Об этом со ссылкой на результаты исследования сервиса по продаже билетов сообщает РИА "Новости".

В частности, данные показывают, что за время долгих выходных сильно подешевели билеты из Северной столицы в Симферополь и Сочи, а также из Москвы в Петербург. Средний чек на авиабилеты в Москву упал более чем на треть – на 36%, до 4375 рублей. Падение чека на авиаперелеты в Петербург составило 24% – билеты подешевели до 5212 рублей.

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Фото: Piter.tv

Теги: авиабилеты, петербург, путешествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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avernovas
Сегодня 19:09

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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