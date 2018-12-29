Девушка-подросток погибла в ДТП на автодороге "Петродворец-Кейкино"

13-летняя девушка получила травмы, несовместимые с жизнью.

Днем 24 января в Ломоносовском районе Ленобласти, на 11 км автодороги "Петродворец-Кейкино" произошла смертельная авария. В сети появились фотографии с места происшествия.

По словам очевидцев, 47-летняя женщина не смогла справиться с управлением автомобиля марки Renault и вылетела на встречку. Там иномарка столкнулась с Mitsubishi Pajero, которым управлял 35-летний мужчина.

В результате ДТП автоледи получила травмы средней степени тяжести. В аварии также пострадала 13-летняя девушка. Ее в тяжелом состоянии доставили в больницу, где она скончалась.

В настоящий момент сотрудники ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти проводят проверку по факту случившегося. Выясняются обстоятельства ДТП.

Ранее мы писали, что в аварии на Измайловском проспекте пострадали люди.

Фото: Мегаполис