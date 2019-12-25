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Авария в Ивангороде лишила отопления один микрорайон и восемь домов
Сегодня, 13:21
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Авария в Ивангороде лишила отопления один микрорайон и восемь домов

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Поломку устраняют специалисты.

Во вторник, 14 апреля, в Ивангороде Кингисеппского района произошла коммунальная авария. В результате прекратилось теплоснабжение в нескольких домах. Об этом сообщила местная администрация.

Трубу в тепловой камере прорвало рано утром. Без отопления остались жители первого микрорайона и восьми соседних домов на улице Гагарина, Кингисеппском шоссе и Садовой улице.

Сейчас на месте аварии работают бригада компании "Газпром теплоэнерго".

Ранее мы рассказали о том, что комитет ЖКХ Ленобласти призвал жителей вовремя оплачивать счета

Фото: Pixabay

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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