Авария в Ивангороде лишила отопления один микрорайон и восемь домов

Поломку устраняют специалисты.

Во вторник, 14 апреля, в Ивангороде Кингисеппского района произошла коммунальная авария. В результате прекратилось теплоснабжение в нескольких домах. Об этом сообщила местная администрация.

Трубу в тепловой камере прорвало рано утром. Без отопления остались жители первого микрорайона и восьми соседних домов на улице Гагарина, Кингисеппском шоссе и Садовой улице.

Сейчас на месте аварии работают бригада компании "Газпром теплоэнерго".

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Фото: Pixabay