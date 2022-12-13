Nissan сбил второклассника на улице Композиторов

Мальчика доставили в больницу с повреждением коленного сустава и ссадиной щеки.

В понедельник, 20 марта, на улице Композиторов в Северной столице произошло ДТП, в результате которого пострадал несовершеннолетний. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 76-летний пенсионер, управляя своим Nissan Maxima, при выполнении поворота по разрешающему сигналу светофора на улицу Прокофьева в сторону улицы Жени Егоровой в зоне регулируемого пешеходного перехода наехал на 9-летнего второклассника, который пересекал проезжую часть в сопровождении матери.

В результате ДТП мальчик был госпитализирован. с повреждением капсульно-связочного аппарата левого коленного сустава и ссадиной левой щеки в состоянии средней степени тяжести.

Ранее мы сообщили о том, что пенсионер на велосипеде скончался после ДТП на Маршала Блюхера.

Фото: Piter.TV