Авария с цементовозом на севере Петербурга перекрыла полосу

Авария спровоцировала затор.

Вечером в понедельник, 21 сентября, петербуржцы поделились фотографиями с места аварии на выезде из Петербурга.

Сообщается, что на проспекте Энгельса цементовоз столкнулся с легковыми авто. Авария перекрыла правый ряд дороги. Судя по снимкам, большегруз также врезался в отбойник. В комментариях горожане отметили, что на участке уже днем стоял "Опель" с прицепом. Связаны ли эти две аварии и пострадал ли кто-то, пока неизвестно.

Ранее мы писали, что из-за столкновения двух авто в Выборгском районе пострадал велосипедист.

Фото: vk.com/spb_today