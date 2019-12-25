Из-за столкновения двух авто в Выборгском районе пострадал велосипедист

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 21 сентября около 14:40 на перекрестке проспекта Просвещения и улицы Фомина произошла авария.

Сообщается, что 24-летний водитель "Фольксваген Тигуана", совершая левый поворот, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с "Митсубиси Лансером" под управлением 32-летнего мужчины. В результате ДТП "Митсубиси" отбросило на велосипедиста, который стоял у края проезжей части. 25-летнего велосипедиста госпитализировали в тяжелом состоянии.

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Фото: Piter.TV