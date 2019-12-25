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Из-за столкновения двух авто в Выборгском районе пострадал велосипедист
Сегодня, 18:36
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smirenny

Из-за столкновения двух авто в Выборгском районе пострадал велосипедист

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Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 21 сентября около 14:40 на перекрестке проспекта Просвещения и улицы Фомина произошла авария.

Сообщается, что 24-летний водитель "Фольксваген Тигуана", совершая левый поворот,  не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с "Митсубиси Лансером" под управлением 32-летнего мужчины. В результате ДТП "Митсубиси" отбросило на велосипедиста, который стоял у края проезжей части. 25-летнего велосипедиста госпитализировали в тяжелом состоянии. 

Ранее мы писали, что СК начал проверку после обнаружения детского черепа на чердаке в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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