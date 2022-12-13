На востоке Москвы 2 автомобиля столкнулись с автобусом

Утром вторника, 4 апреля, в Восточном административном округе произошло ДТП с участием 2 авто и рейсового автобуса. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник.
Авария случилась у станции Московской железной дороги Белокаменная.
Информация о пострадавших и другие сведения о произошедшем уточняются.
Ранее мы сообщили о том, что автобус застрял в снегу в Ростовской области.
Фото: Piter.TV
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