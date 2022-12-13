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На востоке Москвы 2 автомобиля столкнулись с автобусом
Сегодня, 15:09
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На востоке Москвы 2 автомобиля столкнулись с автобусом

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Информация о пострадавших уточняется.

Утром вторника, 4 апреля, в Восточном административном округе произошло ДТП с участием 2 авто и рейсового автобуса. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник.

Авария случилась у станции Московской железной дороги Белокаменная.

Информация о пострадавших и другие сведения о произошедшем уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что автобус застрял в снегу в Ростовской области.

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, москва
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, ДТП,

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Хлупин Мирослав
Сегодня 16:25

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