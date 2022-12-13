Автобус застрял в снегу в Ростовской области

Общественному транспорту пришлось выбираться по встречной полосе в сопровождении.

На трассе М-4 "Дон" в Ростовской области образовалась огромная пробка в связи с большим скоплением снега. В заторе застрял автобус с пассажирами. Сотрудники Госавтоинспекции были вынуждены вывезти транспорт на встречную полосу и везти его в сопровождении в сторону Лиховского моста. О вызволении автобуса телеканалу "360" рассказала одна из пассажирок, которая снимала происходящее на видео.

Нас по встречке повели, не прошло и суток. сообщила собеседница телеканала "360"

Транспорту пришлось проехаться по заснеженной дороге. На встречной полосе выстроилась очередь из большерузов, которые несколько часов стояли без движения.

Ранее мы сообщили о том, что в Челябинске молодой человек на электросамокате сбил 65-летнюю женщину.

Видео: телеканал "360"