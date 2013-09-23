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Авария на сетях возле Финляндского вокзала изменила маршруты троллейбусов и трамваев

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На улице Комсомола произошло замыкание на сетях.

Вечером 29 июля в Петербурге на улице Комсомола произошло замыкание на сетях. Однако авария усложнила ситуацию на дорогах. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По улице Комсомола авария на сетях. Трамваи и троллейбусы стоят.

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На место инцидента тут же прибыла аварийная служба, которая устраняет неполадки. В связи с аварией на сетях трамваи №№ 3,6, 20,23, 40 и троллейбусы №№3, 38 изменили свои маршруты. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП "Горэлектротранс".

Так, трамваи №3, 6 следуют до остановки "Улица Марата", трамваи № 20, 40 – до метро "Выборгская" и трамвай №23 следует до Перекупного переулка. Троллейбус по маршруту №38 следует до Минеральной улицы и маршрут №3 временно действует по Большеохтинскому мосту.

Ранее мы писали, что трамваи №7, 24, 65 изменят маршрут на месяц.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: авария, маршрут, улица комсомола, финляндский вокзал
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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