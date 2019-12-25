Трамваи №7, 24, 65 изменят маршрут на месяц

Изменения связаны с ремонтными работами на проспекте Обуховской Обороны.

Во вторник, 26 июля, пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс" уведомила петербуржцев об изменении маршрута трамваев №7, 24, 65 с 31 июля до 30 августа.

Маршрут изменят из-за ремонта дороги в зоне путе на проспекте Обуховской Обороны, поэтому там закрывается трамвайное движение с 31 июля до 15 августа от конечной станции "Завод имени Ломоносова" (с кольцом) до конечной станции "Невский завод" (без кольца). Поэтому трамвай №7 проследует от "Проспекта Содираности" по действующей трассе до проспекта Обуховской Обороны, далее по проспекту до станции "Трамвайный парк имени Володарского".

Движение для трамвая №24 закрыто, а для трамвая №65 организована работа маршрута в выходные дни.

Ранее мы писали, что ремонт изменит движение транспорта в посёлке Песочный.

Фото: Piter.tv