Ремонт изменит движение транспорта в посёлке Песочный

Изменение движения начнется с завтрашнего дня.

Со среды, 28 июля, в посёлке Песочный для транспорта вводятся ограничения движения из-за ремонтных работ на Ленинградской улице, передает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Специалисты заменят асфальт на проезжей части, тротуарах и парковочных местах. Всего предстоит отремонтировать участок протяженностью 2,60 км. Работы должны завершить к середине августа.

Проезд участке Краснофлотской улице, примыкающем к Ленинградской улице закроют с 3 по 9 августа. Участок улицы Новостроек будет недоступен с вечера 7 августа до утра 9 августа. Участок Ленинградской улицы от Краснофлоткой до Лесной улицы, включая перекрёсток с Советской будет недоступен сутки с 9 по 10 августа.

В остальное время движение ограничат поэтапно. Во время работ на Ленинградской улице установят одностороннее движение. С 3 по 9 августа изменятся также и маршруты движения общественного транспорта.

Ранее мы писали, что со вторника ГАТИ ограничит движение на нескольких магистралях.

Фото: Piter.tv