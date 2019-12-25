Со вторника ГАТИ ограничит движение на нескольких магистралях

Ограничения связаны с прокладкой инженерных и теплосетей.

В понедельник, 26 июля, пресс-служба государственной административно-технической инспекции сообщила, что с завтрашнего дня в Петербурге вводится ряд ограничений на магистралях.

Так, с 27 июля по 12 августа ограничат движение по Большому Сампсониевскому проспекту от Нейшлотского переулка до Малого Сампсониевского проспекта из-за прокладки инженерных сетей.

С 28 июля по 14 августа ограничат движение по улице Маяковского от улицы Жуковского до Ковенского переулка. Там специалисты проложат теплосети.

Помимо этого с 28 июля по 15 августа водителям нельзя будет проехать по Ленинградской улице в посёлке Песочный от Песочного шоссе до Лесной улицы. Отмечается, что там будут ремонтировать дорожное покрытие. Указанный участок будут ограничивать поэтапно.

Также с 29 июля по 1 сентября перекроют направление движения транспорта по 14-15 линии В.О. от Малого проспекта В.О. к Камской улице. Там будут реконструировать тепловую сеть.

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Фото: Piter.tv