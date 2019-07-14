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Вчера, 22:25
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EvaRaskol
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Авария на перекрестке Российского и Товарищеского проспектов попала на видео

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Информация о пострадавших уточняется.

Вечером 14 июля в Петербурге произошла авария с двумя автомобилями, сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

На перекрестке Российского и Товарищеского проспектов столкнулись "Ауди" и "Яндекс.Такси". На видео с места происшествия видно, что водитель "Ауди" на полной скорости влетел в автомобиль такси. От сильного удара обе машины вылетели на обочины.

Свидетели сообщают о двух пострадавших, информация об их состоянии проверяется. На месте работают сотрудники всех экстренных служб. По факту аварии проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщал об аварии с автобусов в Петербурге.

Фото и видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Картина дня,

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