Авария на перекрестке Российского и Товарищеского проспектов попала на видео

Информация о пострадавших уточняется.

Вечером 14 июля в Петербурге произошла авария с двумя автомобилями, сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

На перекрестке Российского и Товарищеского проспектов столкнулись "Ауди" и "Яндекс.Такси". На видео с места происшествия видно, что водитель "Ауди" на полной скорости влетел в автомобиль такси. От сильного удара обе машины вылетели на обочины.

Свидетели сообщают о двух пострадавших, информация об их состоянии проверяется. На месте работают сотрудники всех экстренных служб. По факту аварии проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщал об аварии с автобусов в Петербурге.

Фото и видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"