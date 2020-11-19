Авария на Ушаковском мосту может спровоцировать пробку

Машинам приходится объезжать аварию по встречной полосе.

Днем в четверг, 19 ноября, на Ушаковском мосту столкнулись две иномарки, сообщили очевидцы в социальных сетях.

ДТП заняло несколько полос, автомобилистам приходится объезжать аварию по встречной полосе. В комментариях под постом горожане уточнили, что в скором времени может образоваться серьезная пробка. Однако сейчас участок, по данным сервиса "Яндекс.Карты", окрашен в "желтый". Пострадал ли кто-то при столкновении, пока неясно.

Ранее мы писали, что в аварии в Колпинском районе пострадали четверо.

Видео: vk.com/spb_today