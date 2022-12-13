Аварийно-спасательный ледокол "Невская застава" вышел в акваторию Невы

Ледокол выходит в рейсы, чтобы снизить риски подтоплений прибрежной территории и обеспечить экологическую безопасность города.

Аварийно-спасательный буксир-ледокол "Невская застава" вышел 10 февраля контролировать ледовую обстановку. Судно прошло от места стоянки до центральной части Петербурга, пишет пресс-служба Смольного.

Ледокол выходит в рейсы, чтобы снизить риски подтоплений прибрежной территории и обеспечить экологическую безопасность города. "Невская застава" пробил канал в акватории Невы, чтобы понизить уровень воды и нормализовать течение

Буксир "Невская застава" в прошлом зимнем сезоне совершил 13 выходов. Добавим, что 2016 год стал рекордным для "Невской заставы" – в тот период ледокол выходил на рейсы 56 раз. В Смольном отметили, что работа ледокола продолжится и после завершения периода ледостава. Судно круглый год находится в готовности предотвращать чрезвычайные ситуации.

Ранее в Ленобласти 11 февраля ожидается до -6 градусов. В большинстве районов пройдёт небольшой, местами умеренный снег.

Фото: Piter.tv

