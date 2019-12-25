Аварийные бригады заступили на дежурство из-за сильного ветра в Петербурге

На данный момент информации о поваленных деревьях не поступало.

По прогнозу Гидромецентра, порывы ветра в Петербурге в четверг, 5 ноября, достигнут 23 м/с. В связи с этим аварийные бригады комитета по благоустройству заступили на дежурство.

Специалисты будут оперативно ликвидировать последствия шквалистого ветра, например, освобождать тротуары и проезжую часть от упавших деревьев. На данный момент подобных вызовов не поступало. Сообщить информацию о поваленных деревьях можно по телефону круглосуточной дежурной службы – 314-60-13.

Жителям и гостям города рекомендуют быть предельно осторожными, воздержаться от прогулок по паркам, садам и скверам, а также парковаться подальше от деревьев.

Также сегодня существует угроза наводнения, в связи с чем петербургскую дамбу закрыли.

Фото: комитет по благоустройству СПб