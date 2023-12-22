За первую неделю Нового года случилось 180 аварий на коммунальных системах Ленобласти

В результате работы были зафиксированы свыше 50-ти нарушений законодательства, требующих мер по их устранению и вынесения предупреждений ответственным лицам.

Согласно данным прокуратуры и правительства Ленобласти, за период с 1 по 7 января 2024 года произошло 180 аварий на объектах электросетевого хозяйства, теплоснабжения и водоснабжения. Поручение прокурора 47-ого региона Сергея Жуковского привело к оперативной реакции городских и районных прокуроров на нарушения жилищных прав населения во время праздничных выходных.



В результате работы были зафиксированы свыше 50-ти нарушений законодательства, требующих мер по их устранению и вынесения предупреждений ответственным лицам. В частности, благодаря вмешательству прокуроров были проведены необходимые ремонтные работы в районах Гатчины, Всеволожска, Выборга, Волхова, Тосно, Кингисеппа, Ломоносова и Приозерска.



Также была восстановлена подача тепла в жилые дома жителей Сертолово, а также тепло-, электро-, горячее и холодное водоснабжение восьми населенных пунктов Выборгского района. В Волхове были обеспечены теплом жители двух многоквартирных домов на улице Ломоносова.

Ранее мы сообщили о том, что сервис для предпринимателей заработал в Ленобласти.

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