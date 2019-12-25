В четверг, 21 мая, стало известно о том, что авансирование по госконтрактам в Петербурге увеличат до 30%. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.
При этом соответствующей мерой смогут воспользоваться лишь держатели действующих контрактов,которые имеют лимиты финансирования.
Это одна из мер поддержки отрасли, которую мы предложили, и которая уже принята в региональном плане поддержки
сказано в сообщении
В пресс-службе заявили, что в Петербурге ведется еженедельный мониторинг состояния строительной отрасли.
Ранее мы сообщали о том, что губернатор Петербурга пообещал развивать социальные программы.
Фото:pixabay
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