Мера станет доступна только держателям действующих контрактов, на которые уже выделены лимиты финансирования.

В четверг, 21 мая, стало известно о том, что авансирование по госконтрактам в Петербурге увеличат до 30%. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

При этом соответствующей мерой смогут воспользоваться лишь держатели действующих контрактов,которые имеют лимиты финансирования.

Это одна из мер поддержки отрасли, которую мы предложили, и которая уже принята в региональном плане поддержки сказано в сообщении

В пресс-службе заявили, что в Петербурге ведется еженедельный мониторинг состояния строительной отрасли.

Ранее мы сообщали о том, что губернатор Петербурга пообещал развивать социальные программы.

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