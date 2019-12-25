  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Авансирование по госконтрактам в Петербурге увеличат до 30%
Сегодня, 17:29
48
IRINA_CHALKINA

Авансирование по госконтрактам в Петербурге увеличат до 30%

0 0

Мера станет доступна только держателям действующих контрактов, на которые уже выделены лимиты финансирования.

В четверг, 21 мая, стало известно о том, что авансирование по госконтрактам в Петербурге увеличат до 30%. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

При этом соответствующей мерой смогут воспользоваться лишь держатели действующих контрактов,которые имеют лимиты финансирования.

 Это одна из мер поддержки отрасли, которую мы предложили, и которая уже принята в региональном плане поддержки

сказано в сообщении

В пресс-службе заявили, что в Петербурге ведется еженедельный мониторинг состояния строительной отрасли.

Ранее мы сообщали о том, что губернатор Петербурга пообещал развивать социальные программы.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии