Авансирование по госконтрактам на социальное строительство увеличат до 30%

Мера позволит ответственным подрядчикам удержаться на плаву.

Авансирования по госконтрактам на строительство социальных объектов в Петербурге поднимут до 30%. Как рассказал портал "Строительный Петербург", такую возможность рассмотрели в городском Комитете по строительству как меру по поддержке экономики.

Увеличение авансирования позволит ответственным подрядчикам удержаться на плаву, если они продолжали работать в хороших темпах, несмотря на трудный период. Мера будет доступна только для действующих контрактов, которые уже получили лимиты финансирования и не требуют вложения дополнительных средств. В Комитете отметили, что состояние строительной отрасли мониторится еженедельно, а информацию о темпах работ и динамике продаж поступают от крупнейших петербургских застройщиков.

Ранее мы рассказывали, что на Комендантском проспекте завершили строительство школы на 1100 мест.

Фото: Piter.TV