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Атомную подлодку "Князь Олег" спустили на воду
Сегодня, 10:27
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lesjasap

Атомную подлодку "Князь Олег" спустили на воду

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АПЛ выведена из эллинга северодвинского "Севмаша".

Атомную подлодку "Князь Олег" спустили на воду. Ракетный крейсер стратегического назначения проекта 955А выведен из эллинга "Севмаша" в Северодвинске. Об этом сообщили представители пресс-службы предприятия.

Серийный атомный подводный крейсер "Князь Олег" построен по "Борей-А" и принадлежит к четвертому поколению атомоходов, созданных для ВМФ России. Проектант - "ЦКБ МТ "Рубин"

сообщение "Севмаша"

Торжественная церемония состоялось в 16 часов 15 июля на территории "Севмаша". В мероприятии приняли участие представители Минобороны России, Военно-морского флота, Объединенной судостроительной корпорации, "Рубина" и правительства Архангельской области.

Атомную подлодку "Князь Владимир" приняли в состав ВМФ России.

Теги: апл, князь олег, подлодка, севмаш
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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