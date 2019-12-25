АПЛ выведена из эллинга северодвинского "Севмаша".

Атомную подлодку "Князь Олег" спустили на воду. Ракетный крейсер стратегического назначения проекта 955А выведен из эллинга "Севмаша" в Северодвинске. Об этом сообщили представители пресс-службы предприятия.

Серийный атомный подводный крейсер "Князь Олег" построен по "Борей-А" и принадлежит к четвертому поколению атомоходов, созданных для ВМФ России. Проектант - "ЦКБ МТ "Рубин" сообщение "Севмаша"

Торжественная церемония состоялось в 16 часов 15 июля на территории "Севмаша". В мероприятии приняли участие представители Минобороны России, Военно-морского флота, Объединенной судостроительной корпорации, "Рубина" и правительства Архангельской области.

Атомную подлодку "Князь Владимир" приняли в состав ВМФ России.