Атомный ледокол "Арктика" отправился на ледовые испытания

Заказчиком является государственная организация "Росатом".

Атомный ледокол "Арктика" отправили на ледовые испытания в направлении морского порта Мурманска. Об этом "Интерфакс Северо-Запад".

Решение о проведении ледовых испытаний до подписания приемного акта принял заказчик судна. Гендиректор Балтийского завода надеется,что в октябре этого года строительство будет закончено.

По плану "Арктика" должна прийти в Мурманск в начале октября, в этот период он будет проходить проверку в ледовых условиях. Испытания ледокола в Финском заливе и Балтийском море завершились 16 сентября 2020.

Ранее Piter.TV подготовил репортаж с Фестиваля ледоколов в Петербурге.

Фото: Piter.TV