Atomic Heart: опубликовано видео геймплея новой игры

Действие игры происходит в альтернативной реальности. Здесь СССР не проиграл холодную войну, а наоборот, стал высокоразвитой державой.

Студия Mundfish порадовала фанатов 3D-шутеров и альтернативной истории первым по-настоящему масштабным презентационным видео долгожданной игры Atomic Heart. Ролик продолжительностью 10 минут был опубликован на канале IGN на YouTube, Канал Piter.TV публикует часть этого захватывающего видео. Посмотреть релиз полностью можно на официальном канале дистрибьютора.

Итак, перед нами видео, которое демонстрирует геймплей нашумевшей премьеры Atomic Heart. Это фэнтезийный шутер от первого лица, действие которого происходит в альтернативной вселенной. Здесь СССР - главная держава земного шара, на улицах можно встретить гигантских андроидов и звероподобных роботов, а огнестрельное оружие в руках человека - что-то обыденное и привычное.

В ролике показаны образцы оружия и мобов, техника ведения боя и стратегия игры. Юзеры уже сейчас могут оценить хорошее чувство юмора разработчиков из MindFish. Улыбку на лице у обитателей стран СНГ может вызвать и русская речь главного героя, и абсурдные локации, отдаленно напоминающие позднесоветский быт.

Отметим, что выход Atomic Heart ожидается в 2019 году. Игра будет доступна на ПК, PlayStation и xBox.

Видео: IGN, YouTube