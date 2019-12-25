Петербуржцы почти месяц жили в условиях повышенного атмосферного давления

С 13 ноября показатель не падал ниже 760 мм рт.ст.

Почти месяц давление в Северной столице не падало ниже отметки в 760 мм рт.ст. Об этом сообщил рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своём Telegram-канале.

Эксперт отметил, что повышение давления произошло в ночь на 13 ноября: тогда город оказался под влиянием обширного циклона. Ещё 10 дней, до 23 ноября, именно он определял погоду в регионе.

По данным Колесова, показатели выровнялись только в ночь на 7 декабря. Сейчас оно продолжает идти на понижение.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге 7 декабря повысится температурный фон.

Фото: Piter.TV