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Петербуржцы почти месяц жили в условиях повышенного атмосферного давления
Сегодня, 13:40
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Петербуржцы почти месяц жили в условиях повышенного атмосферного давления

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С 13 ноября показатель не падал ниже 760 мм рт.ст.

Почти месяц давление в Северной столице не падало ниже отметки в 760 мм рт.ст. Об этом сообщил рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своём Telegram-канале. 

Эксперт отметил, что повышение давления произошло в ночь на 13 ноября: тогда город оказался под влиянием обширного циклона. Ещё 10 дней, до 23 ноября, именно он определял погоду в регионе. 

По данным Колесова, показатели выровнялись только в ночь на 7 декабря. Сейчас оно продолжает идти на понижение. 

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге 7 декабря повысится температурный фон.

Фото: Piter.TV

Теги: высокое давление, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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