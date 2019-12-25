Атмосферный фронт с запада принесет потепление в Петербург 6 сентября

Температура воздуха сегодня составит +14…+16 градусов.

В понедельник, 6 сентября, на погоду в Петербурге окажет влияние приближающийся с запада теплый атмосферный фронт. Облаков в небе станет больше, местами пройдут кратковременные дожди. Такой прогноз дал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По словам синоптика, сегодня в городе немного потеплеет. Столбики термометров в Петербурге покажут +14…+16 градусов, в Ленобласти +12…+17 градусов. Ветер подует с запада со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

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