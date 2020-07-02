Атмосферный фронт принесет в Петербург облака и дожди

Жителям Петербурга обещают осенние дожди и снижение дневного тепла до +8 градусов.

В понедельник, 20 октября, Санкт-Петербург окажется под влиянием периферии атмосферного фронта, который принесет облачную погоду и небольшие дожди. Как сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус, фронт ограничит поступление солнечного тепла и усилит ощущение прохлады.

Температура воздуха в городе ожидается на уровне 6…+8 градусов, в Ленинградской области — от +4 до +9 градусов. Ветер юго-западный, умеренный, со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление составит 762 мм рт. ст., что немного выше климатической нормы.

Во вторник, 21 октября, синоптики прогнозируют прекращение осадков. Ночью температура опустится до +2…+4 градусов, днем воздух прогреется до +8…+10 градусов. Погода останется преимущественно безветренной и прохладной.

Фото: Pxhere