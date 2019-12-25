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В воскресенье атмосферный фронт принесет в Петербург дожди
Сегодня, 10:09
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IRINA_CHALKINA

В воскресенье атмосферный фронт принесет в Петербург дожди

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Уличные термометры в Северной столице покажут +13…+15 градусов.

В воскресенье, 11 октября, в Петербурге будет тепло и дождливо. Об этом заявил  на своей странице в социальной сети Facebook ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, в Северной столице ожидается до +15 градусов. Однако в городе местами ожидаются дожди. Леус отметил, что сегодня облачная гряда западного атмосферного фронта закроет небо плотной серой пеленой.

Ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 762 мм рт. ст., что меньше нормы. 

Ранее мы сообщали о том, что в воскресенье утренний Петербург окутал густой туман.

Фото:pixabay

Теги: дожди, погода, синоптики
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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