В воскресенье атмосферный фронт принесет в Петербург дожди

Уличные термометры в Северной столице покажут +13…+15 градусов.

В воскресенье, 11 октября, в Петербурге будет тепло и дождливо. Об этом заявил на своей странице в социальной сети Facebook ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, в Северной столице ожидается до +15 градусов. Однако в городе местами ожидаются дожди. Леус отметил, что сегодня облачная гряда западного атмосферного фронта закроет небо плотной серой пеленой.

Ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 762 мм рт. ст., что меньше нормы.

Ранее мы сообщали о том, что в воскресенье утренний Петербург окутал густой туман.

Фото:pixabay