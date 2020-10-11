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В воскресенье утренний Петербург окутал густой туман 

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МЧС Северной столицы просит горожан быть аккуратнее на дорогах.

В воскресенье, 11 октября, утренний Петербург погрузился в густой туман. Об этом свидетельствуют кадры, которые прислал мобильный корреспондент Piter.TV.

По словам корреспондента,видимость с каждой минутой все хуже, туман становится все сильнее.

Сильный туман с утра окутал Кудрово

мобильный корреспондент

Аналогичная ситуация наблюдается и в Ленобласти. Так, туман добрался и до Мурино.

МЧС Северной столицы призывает  горожан быть аккуратнее на дорогах. Водителей просят при наличии возможности воздержаться от поездки в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима. В условиях плохой видимости скорость может составлять, как 20, так и 5 км/ч.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге в воскресенье пройдет небольшой дождь.

Фото и видео: Piter.TV

Теги: кудрово, ленобласть, мурино, погода, туман
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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