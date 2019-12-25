Атмосферный фронт принес в Петербург дожди и похолодание

Сегодня температура воздуха в городе составит +16…+18 градусов.

В четверг, 20 мая, синоптическую ситуацию в Петербурге будет определять атмосферный фронт. Он станет причиной облачной с прояснениями погоды и во второй половине дня вызовет кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температура воздуха сегодня в городе составит +16…+18 градусов, в Ленобласти +15…+20. Такие значения близки к климатической норме.

Ветер подует с запада, северо-запада со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 749 мм рт. ст., что ниже нормы.

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Фото: Instagram / nikitakramel