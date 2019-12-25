В Волховском районе вылупились птенцы серой и белой цапель

Колония живет в сосновом лесу на кроне деревьев.

В Волховском районе Ленобласти массово вылупились птенцы серой и большой белой цапель. Об этом на своей странице "ВКонтакте" рассказал биолог Павел Глазков.

Эти виды птиц появились в регионе около 10 лет назад. На сегодняшний день здесь насчитывается около 35 гнезд цапель, три из них принадлежат редким белым цаплям. Они приспособились к холодному климату и начали гнездиться.

Биолог заметил, что под гнездами на земле лежит скорлупа, характерного зелено-голубого цвета. Ее выбросили родители после вылупления птенцов.

Колония живет в сосновом лесу на кроне деревьев. Высоко в гнездах птенцы просят у родителей еду.

Ранее жители Приморского района спасли краснокнижного осоеда от ворон.

Фото: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков