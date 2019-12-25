Жители Приморского района спасли краснокнижного осоеда от ворон

Птица была сильно измождена, в ветеринарной клинике у хищника нашли ряд заболеваний.

Накануне в Приморском районе заметили осоеда, включенного в Красную книгу Петербурга. Хищную птицу окружили вороны и не давали ей улететь. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Местные жители обратились за помощью в мобильную экологическую дежурную службу. Прибывшие на место экологи осмотрели осоеда, ран на нем не нашли, однако птица была сильно измождена. Хищника доставили в ветеринарную клинику, где нашли у него ряд заболеваний.

Сейчас осоед проходит курс лечения и находится под наблюдением специалистов.

Петербуржцам напомнили, что перелетные птицы посещают город в мае и нередко становятся добычей ворон. Если вы нашли дикое животное в бедственном состоянии, сообщите по номеру 417-59-36.

Ранее в Екатерининском парке заметили первых в этом сезоне утят.

Фото: ВКонтакте / Комитет по природопользованию