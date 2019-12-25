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В Екатерининском парке заметили первых в этом сезоне утят
Сегодня, 8:25
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Alena_Zinovieva

В Екатерининском парке заметили первых в этом сезоне утят

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Малыши совсем недавно появились на свет и пока только учатся плавать и добывать себе пищу.

На территории Екатерининского парка в Пушкине заметили первых в этом сезоне утят. Маленьких птичек на фото запечатлела петербурженка Лариса Белявская.

На снимки попали четыре птенца. Они совсем недавно появились на свет и пока только учатся плавать и добывать себе пищу. Утята находятся под пристальным вниманием взрослых уток.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали живодера, избившего собак на глазах у прохожих.

Фото: ВКонтакте / Птицы СПб и России / Лариса Белявская

Теги: птицы, утята
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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