В Екатерининском парке заметили первых в этом сезоне утят

Малыши совсем недавно появились на свет и пока только учатся плавать и добывать себе пищу.

На территории Екатерининского парка в Пушкине заметили первых в этом сезоне утят. Маленьких птичек на фото запечатлела петербурженка Лариса Белявская.

На снимки попали четыре птенца. Они совсем недавно появились на свет и пока только учатся плавать и добывать себе пищу. Утята находятся под пристальным вниманием взрослых уток.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали живодера, избившего собак на глазах у прохожих.

Фото: ВКонтакте / Птицы СПб и России / Лариса Белявская