В Екатерининском парке заметили первых в этом сезоне утят

На территории Екатерининского парка в Пушкине заметили первых в этом сезоне утят. Маленьких птичек на фото запечатлела петербурженка Лариса Белявская.
На снимки попали четыре птенца. Они совсем недавно появились на свет и пока только учатся плавать и добывать себе пищу. Утята находятся под пристальным вниманием взрослых уток.
Ранее мы писали, что в Петербурге задержали живодера, избившего собак на глазах у прохожих.
Фото: ВКонтакте / Птицы СПб и России / Лариса Белявская
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