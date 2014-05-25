Жителя Астрахани зарезали на первом свидании в Ленобласти

Согласно актуальной версии событий, 29-летняя девушка пыталась вызвать ревность своего сожителя и пригласила погибшего выпить вина. Однако что-то пошло не так, и сердцеедка самостоятельно расправилась с новым кавалером, а затем испугалась и сбежала к родственникам.

В Ленобласти первое свидание 24-летнего строителя из Астрахани с незнакомкой закончилось для него смертью. По версии следствия, девушка зарезала избранника. Об этом пишет Spb.aif.ru.

Известно, что мужчина приехал в Северную столицу на заработки и нашёл работу в соседнем Мурино. Он снимал квартиру с другом и познакомился с помощью соцсетей с 29-летней местной девушкой, которая и назначила свидание. Влюблённый молодой человек ушёл на рандеву 7 августа и с тех пор не выходил на связь. Также выяснилось, что его в родном городе ждала жена.

Родственники пропавшего обратились в полицию и к добровольцам отряда "Лиза Алерт". Уже 13 августа удалось установить, что мужчина мёртв: его тело было найдено в одной из квартир дома по Петровскому бульвару. Как показала экспертиза, погибший получил 3 ножевых ранения.

О теле сообщил снимавший квартиру со своей девушкой мужчина. Он практически стал подозреваемым: казалось, что он убил соперника на почве ревности, вернувшись домой и обнаружив его со своей пассией. Однако позже появилась другая версия событий, согласно которой 29-летняя девушка пыталась вызвать ревность своего сожителя и пригласила погибшего выпить вина. Однако что-то пошло не так, и сердцеедка самостоятельно расправилась с новым кавалером, а затем испугалась и сбежала к родственникам. Согласно решению областного суда, девушку отправили в СИЗО на 2 месяца. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Обстоятельства и причины убийства выясняются. Девушку задержали, однако она, по некоторым данным, воспользовалась 51-й статьей Конституции РФ и сохраняет молчание. Возможно, у подозреваемой диагностируют психическое расстройство.

Ранее мы сообщили о том, что петербурженка на свидании стала жертвой вора.

Фото: Pxhere