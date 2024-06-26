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Ассанжа доставили в здание суда

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Журналиста сопровождал посол Австралии в США.

Австралийского журналиста и основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа доставили в здание суда на острове Сайпан. Об этом сообщил телеканал Flametree TV.

Ассанджа сопровождал посол Австралии в США Кевин Радд. Собравшихся у здания суда журналистов не пустила охрана. Сегодня, 26 июня, пройдет слушание по его делу перед освобождением. Отметим, что Ассанжа отпустили из британской тюрьмы в рамках сделки со следствием о частичном признании вины.

Ранее мы сообщали, что Ассанжа освободили из британской тюрьмы.

Видео: Соцсети

Теги: джулиан ассанж, журналист, суд
Категории: Лента новостей, Новости России,

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