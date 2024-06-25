Ассанжа освободили из британской тюрьмы

Последние новости о Джулиане Ассанже сообщили представители Wikileaks.

Журналист Джулиан Ассанж освобожден из тюрьмы в Великобритании, в настоящее время иностранец летит в родную для себя Австралию. Соответствующее заявление подписчикам сделал аккаунт сервиса Wikileaks в социальной сети Х. В компании пояснили, что накануне судебная инстанция в Лондоне постановила отпустить фигуранта расследования под залог из места заключения Белмарш, где мужчина провел 1901 день в попытках опротестовать экстрадицию в США. Сопровождает эту публикацию видеоролик. В кадре гладко выбритый Ассанж держит в руках лист бумаги и ручку, а затем поднимается по трапу в самолет.

После более чем пяти лет, проведенных в камере два на три метра в изоляции 23 часа в день, он вскоре воссоединится со своей женой Стеллой Ассанж и детьми, которые видели своего отца только за решеткой. публикация Wikileaks

Информации об освобождении журналиста предшествовали сообщения о том, что иностранец готовится заключить сделку с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде уже отбытого тюремного срока. По информации от телеканала CBS, сделка должна полностью урегулировать все юридические претензии Вашингтона к Джулиану Ассанжу. "Финализация" соглашения состоится в среду, 26 июня в федеральном окружном суде Северных Марианских островов – владении администрации США в Тихом океане.

Президент Мексики намерен просить Байдена пересмотреть дело Ассанжа.

Фото и видео: Telegram / BAZA