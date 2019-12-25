В Подпорожье приступили к асфальтированию моста через Свирь

Движение по переправе намерены запустить уже в следующем году.

Работники дорожных служб начали работы по асфальтированию бетонной плиты на пролетном строении нового моста через реку Свирь в Подпорожском районе Ленинградской области. Кроме того, в пресс-службе правительства региона сообщили о старте мероприятий по подключению переправы к электричеству.

Ранее на участке подготовили нижний слой асфальта. В строительстве используют литое покрытие, которое не требует уплотнения, поскольку оно само набирает прочность со временем. Разогретый до 200 градусов асфальт подвозят на место строительства в специальных машинах-термосах.

Напомним, что этим летом специалисты закончили стыковку пролетов моста через Свирь. Их высота превышает 30 м. Согласно плану,движение по переправе откроют уже в 2023 году.

Ранее мы сообщили о том, что площадку для строительства моста через Мойку подготовили в Кировском районе Ленобласти.

Фото: Правительство Ленобласти