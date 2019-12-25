Спустя несколько недель в Красном Селе отремонтировали асфальт на внутриквартальной территории

На деформацию первоначально указали в соцсетях. Piter.TV отправил запрос относительно проблемы и получил ответ только сейчас.

В середине июля на просторах соцсетей появилась информация о деформированном асфальта у поликлиники №93 в Красном Селе. Piter.TV обратил внимание на проблему и направил запрос в администрацию МО. Сообщение о завершении ремонта на указанном месте пришло в четверг, 11 августа.

Как утверждал автор поста в паблике "Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село" ВКонтакте от 18 июля, рядом с учреждением в доме 32 по улице Освобождения выполняла работы бригада неизвестной организации. Специалисты оставили дорожное полотно в ненадлежащем виде и скрылись на тракторе, оставив территорию не огороженной.

Сегодня представители администрации ответили на обращение о неудовлетворительном состоянии асфальта. Они заверили, что ямы на участке внутриквартального проезда благополучно устранены.

Ранее мы сообщили о том, что на юго-западе Петербурга дорожники убрали мешающие ремонту машины ковшом трактора.

Фото: ВКонтакте / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село; Администрация Красного Села