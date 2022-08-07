На юго-западе Петербурга дорожники убрали мешающие ремонту машины ковшом трактора

Местные жители выразили недовольство таким решением.

На юго-западе Петербурга дорожники убрали ковшом трактора машины, мешающие ремонту асфальта. Об этом сообщается в группе "Красносельский район (СПб). Новости нашего района" в социальной сети "ВКонтакте".

На опубликованном видео трактор с помощью ковша тащит по проезжей части микроавтобус и переставляет ее на газон. В комментариях местные жители выразили недовольство таким решением дорожников. Также сообщается, что убирают те машины, до хозяев которых не удалось дозвониться.

Ранее "Водоканал" назвал самые пострадавшие от ливня районы Петербурга.

Видео: ВКонтакте / "Красносельский район (СПб). Новости нашего района".