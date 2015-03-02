Асад призвал арабские страны прекратить отношения с Израилем

Президент Сирии призвал коллег действовать политическими и экономическими методами.

Сирийский президент Башар Асад призвал мусульманские страны прекратить отношения с Израилем для прекращения боевых действий в секторе Газа. Соответствующее заявление сделал политик, выступая перед коллегами на саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС). Мероприятие состоялось на открытии внеочередных саммитов лидеров арабских и мусульманских стран в Эр-Рияде. По словам главы государства, условиями для возвращения контактов с руководством еврейского государства будет прекращение агрессии в отношении палестинского анклава и его мирных жителей.

Если у нас не будет никаких реальных инструментов для давления, не будет никакого смысла для дальнейших шагов. По крайней мере мы имеем политические инструменты. Прежде всего нужно прекратить какие-либо политические связи с сионистким образованием. Башар Асад, глава Сирии

Пентагон сообщил о 27 нападениях на базы ВС США в Ираке и Сирии с 17 октября.

Фото и видео: YouTube / سياسة لس