  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:27
91
nastya960
Код вставки плеера

Арзамасова и Авербух стали мужем и женой

0 0

Когда состоялась церемония бракосочетания, не уточняется.

Призер Олимпийских игр по фигурному катанию, хореограф Илья Авербух и звезда сериала "Папины дочки" Елизавета Арзамасова поженились. Супруги опубликовали видео в своих блогах в Instagram.

Арзамасова и Авербух опубликовали видео с подписью "Маршрут построен". Когда состоялась церемония бракосочетания, не уточняется. В комментариях актрису и хореографа поздравили многие звезды, поклонники.

Этим летом стало известно, что 25-летняя Елизавета Арзамасова состоит в отношениях с 46-летним фигуристом Ильей Авербухом. Уже в сентябре они вместе появились на шоу "Вечерний Ургант".  

Видео: Instagram/ liza_arzamasova

Теги: аверух, арзамасова, свадьба
Категории: Лента новостей, Новости России, Новости шоу-бизнеса России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии