Арзамасова и Авербух стали мужем и женой

Когда состоялась церемония бракосочетания, не уточняется.

Призер Олимпийских игр по фигурному катанию, хореограф Илья Авербух и звезда сериала "Папины дочки" Елизавета Арзамасова поженились. Супруги опубликовали видео в своих блогах в Instagram.

Арзамасова и Авербух опубликовали видео с подписью "Маршрут построен". Когда состоялась церемония бракосочетания, не уточняется. В комментариях актрису и хореографа поздравили многие звезды, поклонники.

Этим летом стало известно, что 25-летняя Елизавета Арзамасова состоит в отношениях с 46-летним фигуристом Ильей Авербухом. Уже в сентябре они вместе появились на шоу "Вечерний Ургант".

Видео: Instagram/ liza_arzamasova