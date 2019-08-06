Причина - беспокойная обстановка в стране.

Во вторник, 6 августа, Артемий Лебедев заявил, что покинул Россию. Соответствующее заявление российский дизайнер опубликовал на своем официальном канале в YouTube.

В начале видеоролика Лебедев отметил, что "по понятным соображениям такое видео нельзя было бы записать в России". По его словам, он находится в Европе. Основная причина отъезда из России - беспокойная обстановка в стране, а именно последние события с выборами в Мосгосдуму в Москве. Лебедев отметил, что при записи обращения он очень волнуется.

Дело в том, что надо объясниться за все эти годы, которые происходят в нашей стране, последние события они просто невероятно ужасные. И мне как человеку, как гражданину и как главе семейства очень больно все это видеть. Мне очень тяжело отметил Лебедев

В конце ролика Лебедев попросил у всех прощения. Подписчики остались в негодовании. Многие предполагают, что российский дизайнер так пошутил.

Ранее мы сообщали о том, что Генпрокуратура выявила факты намеренного поджога лесов в Иркутской области.

Видео:Артемий Лебедев/YouTube