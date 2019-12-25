  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Артем Дзюба впервые проиграл в "Самой быстрой лиге" по киберфутболу
Сегодня, 15:31
61
d_s_sarkisov

Артем Дзюба впервые проиграл в "Самой быстрой лиге" по киберфутболу

0 0

Футболист "Зенита" уступил Давиду Бадтиеву из "Тамбова" со счетом 1:3.

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба проиграл первый матч на турнире "Самая быстрая лига" по киберфутболу, который проводит портал Sports.ru при поддержке оператора сотовой связи "МегаФон".

Футболист проиграл сотруднику пресс-службы "Тамбова" Давиду Бадтиеву со счетом 1:3. Ранее Дзюба обыграл на турнире московский ЦСКА (5:3) и самарские "Крылья Советов" (3:2).

В связи с паузой в Российской премьер-лиге (РПЛ - прим.) до 10 апреля из-за эпидемии коронавируса клубы доигрывают нынешний сезон в спортивном симуляторе Pro Evolution Soccer 2020. От каждой команды представлен один действующий футболист либо сотрудник клуба, который играет в режиме онлайн.

Ранее стало известно. что руководство "Зенита" хочет сохранить Сергея Семака на посту главного тренера и готово повысить ему зарплату.

Фото: fc-zenit.ru

Теги: артем дзюба, российская премьер лига, фк зенит, фк тамбов
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе, Зенит, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии