Артем Дзюба сразился с бойцом UFC Волковым в серии пенальти

Петербургскому футболисту удалось выиграть у бойца.

Нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Артем Дзюба сыграл серию пенальти против бойца UFC Александра Волкова. Ему удалось победить соперника в двух раундах.. Оценивали результаты собравшиеся на поле зрители. Сразу после этого спортсмены договорились о реванше, который состоялся на базе клуба "сине-бело-голубых". Об этом сообщили Sports.ru.

Волков в детстве занимался футболом. Он также играл в качестве вратаря в университетской команде. В баттле против Дзюбы ему помогал Михаил Кержаков.

Покараем Дзюбу. Думаю, мы справимся с задачей довольно легко. Сейчас расскажу все тончайшие секреты Артема. Он исполняет пенальти на технику. Дзюба посылает мяч либо низом, либо на небольшую высоту уровня колена. Он смотрит до конца на вратаря, поэтому нужно стоять и не валиться рассказал секреты Волкову голкипер

Боец UFC пошутил, что слишком талантлив для того, чтобы долго учиться этому навыку. Дзюба же заметил, что сейчас "будет унижение, которое каждый день испытывают Кержаков и Лунев". В серии из шести пенальти Артем забил первые пять. Последний Волков легко поймал. Его оппоненту повезло чуть меньше. Он смог забить три из шести.

Я вспомнил молодость и понял, что футбол – непростое дело. Понял, что Тема на воротах стоять не умеет и ему лучше играть в поле. А мне лучше драться добавил Волков

Ранее Piter.tv писал о том, что Артем Дзюба прокомментировал игры с "Крыльями Советов".

Фото и видео: Instagram/artem.dzyuba

