Артем Дзюба: Мне кажется, что мы могли закончить эту игру намного раньше

Он пояснил, почему оказался на скамье запасных.

В воскресенье, 27 октября, "Зенит" побели "Крылья Совета" на родном поле. После матча Артем Дзюба дал интервью журналистам, где поделился впечатлениями от игры, а также объяснил, почему сегодня начал игру на скамье запасных.

Футболист сине-бело-голубых отметил игру самарских нападающих, но по его мнению защита петербуржцев справилась со своей задачей. Также он отметил игру Ярослава Ракицкого, назвав его лучшим защитником в России.

"Ярик, как по мне, лучший защитник в чемпионате.. Да и в мире, черт возьми, чего уж скрывать", - отметил Дзюба.

Напомним, что "Зенит" готов выкупить защитника Осорио.

Видео: YouTube / Zenit Football Club