"Зенит" полностью выполнил обязательные условия для выкупа Осорио

Футболист должен был сыграть минимум в пяти матчах.

Как сообщило португальское издание "O Jogo", арендное соглашение между "Порту" включает в себя опцию покупки игрока за 7 миллионов евро, если он сыграет минимум в пяти матчах

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев подтвердил, что клуб приобретет венесуэльского защитника Йордана Осорио.

Сумма сделки не разглашается. Медведев сказал, что цифра в 7 миллионов евро лишь "больноая фантазия". Об этом генеральный директор заявил журналистам РБ-Спорт.

Ранее мы сообщали, что нападающий "Зенита" Дзюба может продолжить свою карьеру в Италии уже в следующем году.

Фото: ФК "Зенит"